C начала года в водоёмах утонули 74 человека – КЧС

С начала года в водоемах утонули 74 человека, 33 из которых – дети, сообщил во время брифинга в комитете по чрезвычайным ситуациям заместитель начальника управления ликвидации ЧС Жомарт Аскаров. По его словам, на сегодняшний день, в связи с началом сезона, для купания одобрены 100 городских и 500 частных пляжей. Ведомство также проводит рейды по выявлению купания в запрещенных местах.

«На сегодня уже определены более 100 городских и 500 частных пляжей. На них обучено более 1000 спасателей в подразделениях департаментов по ЧС, открыто 268 объектовых спасательных постов. Также созданы мобильные посты из числа сотрудников спасателей свободных смен. Совместно с акиматами установлено более 2,5 тысяч знаков, запрещающих знаков», - рассказал Аскаров.

В этом году, по его информации, в профилактическую работу активно вовлекаются волонтёры. На данный момент привлечено более 2000 человек, совместно с которыми проведено более 300 акций, подготовлено 200 видеороликов и распространено более 100 тыс. брошюр. Кроме того, вместе с местной полицейской службой спасатели провели свыше 2000 рейдов, в рамках которых за нарушение правил поведения в общественных местах и купание в запрещенных зонах привлечен к ответственности 231 человек.

Особое внимание, по словам Аскарова, уделяется безопасности детей. В рамках профилактики спасатели уже провели более 10 тыс. бесед, 200 интерактивных уроков, 883 внеплановых собраний с родителями, создано 120 безопасных участков для детей, в 115 детских лагерях заблаговременно проведены проверки, очистка акватории, проверка снаряжения оборудования, необходимых для спасения детей, а также установлены стенды и значки безопасности.

«Как показывает статистика, основная масса гибели людей происходит с 15:00 до 18:00 часов - в дневное время. По возрастным категориям - это дети от 3 до 10 лет. В основном дети, которые утонули, не были заняты каким либо делом: не были в лагере, кружках и тому подобное. В связи с этим министерством образования совместно с акиматами проводится работа по активизированию дворовых клубов, секций, пришкольных лагерей, а также спортивных секций», - подчеркнул представитель КЧС.

«Несмотря на данную работу, продолжил он, на сегодня утонуло 74 человека, из них 33 - это дети. Если сравнивать с прошлым годом на данный период, тогда утонуло 117 человек, из них 60 детей. Основная причина - это несоблюдение правил безопасности на воде. По статистике, 66% погибших приходится на сельскую местность. Если брать по водоемам на данный момент наибольшее количество утонуло в реках Урал, канале Нура-Есиль, Иртыш и Капчагайском водохранилище. Это наибольшее количество гибели людей зафиксировано», - констатировал он.