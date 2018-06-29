Страны Евросоюза согласовали план предотвращения незаконной миграции

В ходе саммита в Брюсселе лидеры европейских стран согласовали план по преодолению миграционного кризиса. Его основными мерами станут борьба с контрабандистами и устранение стимулов, побуждающих мигрантов к рискованному переселению, сообщают Ведомости .

Обсуждение плана заняло более 14 часов, и на время блокировалось Италией. По дублинскому соглашению ответственность за прием мигрантов возлагается на страну прибытия. Италия требовала пересмотра дублинского соглашения, потому что она принимает на себя основной поток беженцев.

В итоговом соглашении пожелания итальянской стороны учтены не были. Страны договорились активизировать работу по пресечению контрабандисткой деятельности и поддержке стран, на которые приходится основной поток нелегалов.

«В свете недавнего увеличения потоков в Западном Средиземноморье ЕС будет поддерживать, финансово и иными способами все усилия государств-членов, особенно Испании, а также стран происхождения и транзита, в частности Марокко, в целях предотвращения незаконной миграции», – сказано в документе.

В соглашении отмечается намерение «окончательно нарушить бизнес-модель контрабандистов, тем самым предотвращая трагические потери жизни». Это намерение будет достигнуто за счёт устранения стимулов, побуждающих мигрантов к рискованным путешествиям. 28 лидеров стран ЕС, подписавшие соглашение, признают проблему нелегальных мигрантов общим делом. Они констатировали, что с момента предыдущего миграционного кризиса в 2015 году поток беженцев сократился на 95%.