Мир за ночь. 1-2 июля 2018 года

Глава МВД Германии и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер объявил о намерении уйти в отставку с обоих постов, сообщили внутрипартийные источники, передает Euronews .

Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания руководства ХСС в Мюнхене, проходившего за закрытыми дверями и завершившегося поздно вечером в воскресенье.

Две недели назад Зеехофер поставил канцлеру Ангеле Меркель ультиматум, требуя добиться от европейских партнеров ужесточения миграционной политики, в противном случае он угрожал закрыть границы в одностороннем порядке. Наблюдатели также не исключали распада правящей коалиции.

На заседании правления ХСС в воскресенье Зеехофер заявил, что считает достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции недостаточными.

Власти КНДР завершают работу над расширением комплекса по производству твердотопливных баллистических ракет, способных достичь континентальной части США. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в воскресенье в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Как отмечает издание, к такому выводу пришли сотрудники Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния). Они проанализировали спутниковые снимки, предоставленные компанией Planet Labs, базирующейся в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Речь идет об объекте на восточном побережье страны. На нем якобы производят баллистические ракеты, с помощью которых можно нанести удар по американским военным базам в Азии, а также по континентальной части США. По оценке издания, указанные твердотопливные ракеты можно применить без продолжительной подготовки.

Кандидат на пост президента Мексики Хосе Антонио Мид заявил о победе своего соперника Андреса Мануэля Лопес Обрадора, сообщают РИА Новости.

"Андрес Мануэль Лопес Обрадор будет тем человеком, кто будет руководить следующим правительством", — сказал Мид на встрече со сторонниками.

Мид фактически признал свой проигрыш и пожелал успеха Лопесу Обрадору.

Согласно exit poll компании Mitofsky, за Лопеса Обрадора проголосовали 43% избирателей. По данным опроса, Рикардо Анайя набирает 23%, Мид – 22% и Хайме Родригес Кальдерон – 3%. Первые официальные данные должны быть объявлены в течение нескольких часов. Президент в Мексике избирается в единственном туре голосования простым большинством голосов. Законопроект, позволяющий США отказаться от выполнения основополагающих норм Всемирной торговой организации (ВТО), может быть внесен в ближайшее время в Конгресс по просьбе президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios, в распоряжение которого попал текста этого документа, передает ТАСС. Инициатива позволит главе государства поднимать таможенные пошлины без получения на то согласия законодателей и игнорируя международные правила и нормы. "Это будет равноценно выходу из ВТО", - рассказал порталу источник в Конгрессе, который назвал "безумным" этот "Закон Соединенных Штатов о справедливом и взаимовыгодном установлении пошлин".

"Его невозможно реализовать на границе (таможенном контроле - прим. ТАСС)", инициатива приведет к появлению десятков тысяч новых пошлин, полагает он.

Кроме того большинство работавших над этим законопроектом должностных лиц, по сведениям портала, также не уверены в том, что его утвердит Конгресс. Над представленной в конце мая Трампу инициативой работало министерство торговли, сотрудники аппарата представителя США на торговых переговорах, Белого дома. Тем не менее глава Национального совета по торговле при президенте Питер Наварро уверен, что законопроект получит большинство голосов в Конгрессе и даже будет поддержан демократами.

Компания Tesla сумела выполнить целевые показатели по выпуску электрокаров Model 3. Об этом Reuters сообщили рабочие завода компании. 5-тысячная Model 3 была спущена с конвейера во Фримонте (Калифорния). Она прошла окончательные тесты. Таким образом, Tesla выполнила обещание производить по 5 тыс. электрокаров в неделю, передает Коммерсант.

Позднее создатель компании Илон Маск написал в Twitter, что компания выпустила 7 тыс. автомобилей в течение одной недели.

Tesla ранее испытывала трудности с выпуском Model 3 — объем производства новой модели электромобиля, который должен был стать первым массовым авто Tesla, отставал от намеченных планов.

На космодроме Байконур ввели запрет на пользование соцсетями в рабочее время, чтобы предотвратить утечки информации. Распоряжение директора космодрома Евгения Раковского есть у «РИА Новости». Подлинность документа подтвердил источник агентства на космодроме, сообщает Коммерсант.

«В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями»,— говорится в распоряжении. Также в документе приводится список сайтов соцсетей и мессенджеров. Для служебной переписки сотрудники могут использовать корпоративный сервис электронной почты.