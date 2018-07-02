Согласно нему, вокзал будет приведён к первоначальному виду
Акимат Алматы представил план реконструкции автовокзала «Сайран»
фото акимата Алматы

Управление архитектуры и градостроительства города Алматы представило план реконструкции автовокзала «Сайран» и прилежащей территории. В рамках него планируется расширить привокзальную площадь и пешеходные зоны, а также полностью пересмотреть транспортную логистику, сообщает МИА «Казинформ».

План также предусматривает установку фонтанов, парковок, зеленных зон и детских площадок. Вместе с этим будет продолжен демонтаж всех незаконных пристроек на территории автовокзала.
«Достигнута договоренность с собственником АЗС о сносе автомойки. Основная задача - привести здание построенного в 1983 году автовокзала к первоначальному виду», – сообщили в управлении.
Реконструкция затронет 7 из 60 тыс. кв. м. площади автовокзала. Площадь озеленения составит более 9 тыс. кв. м.
Автовокзал «Сайран» включен в список предварительного учета объектов историко-культурного наследия города Алматы.
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