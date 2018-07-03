​Самрук-Казына и НК «КазМунайГаз» досрочно погасили займы в $2,5 млрд за долю в Кашагане

ФНБ «Самрук-Казына» досрочно погасил кредит в размере $1,5 млрд., привлечённый в 2015 году для приобретения 50% доли участия в компании «КМГ Кашаган Б.В.», сообщает пресс-служба фонда.

Погашение, по данным пресс-службы, произведено за счёт собственных средств фонда ($900 млн.) и привлечения нового кредита ($600 млн.) от синдиката международных и казахстанских банков: «Этот шаг удалось осуществить благодаря работе направленной на повышение доходности группы компаний фонда, а также снижению стоимости заёмных ресурсов и сокращению внешнего долга».

При этом фонд сохранил присутствие на рынке международного заёмного капитала, сократив внешний долг на $900 млн. и существенно снизив стоимость кредита. «Данная сделка позволяет синхронизировать сроки денежных потоков фонда за счёт продления сроков погашения с 2020 до конца 2022 года, в связи с соответствующим переносом срока исполнения Опционного соглашения на обратный выкуп акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» со стороны АО «НК «КазМунайГаз», - говорится в сообщении Самрук-Казына.

В 2015 году фонд «Самрук-Казына» привлек 5-летний синдицированный заем для финансирования сделки по приобретению 50% доли участия в 50% акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в размере $1,5 млрд, в которой китайский банк ICBC выступил одним из организаторов сделки. В начале июня фонд договорился с ICBC о продлении срока погашения займа до конца 2022 года.

«КМГ Кашаган Б.В.» была создана в октябре 2005 года национальной компанией «КазМунайГаз». Её основной целью стало управление казахстанской долей участия в соглашении о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года, заключённого между Республикой Казахстан и международным консорциумом нефтегазовых компаний. Доля участия «КМГ Кашаган Б.В.» в соглашении составляет 16,88%.

В середине сентября 2017 года, на основании решения суда Амстердама, фонд Самрук-Казына был ограничен в праве распоряжаться принадлежащими ему 50% акций в «КМГ Кашаган Б.В.». Мера была связана с иском по признанию и исполнению арбитражного решения в Нидерландах по делу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан.