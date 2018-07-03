Им стал Азамат Ахметов
В Минфине назначен новый председатель комитета внутреннего госаудита
Фото Жанары Каримовой

Азамат Ахметов освобождён от должности председателя комитета казначейства и назначается на должность председателя комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов, сообщает пресс-служба премьер-министра.

44-летний Азамат Ахметов окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт и Гуманитарный университет имени Кунаева. Трудовую деятельность начал в 1996 году директором производственного предприятия. В различные годы работал в коммерческих предприятиях. Занимал должности в государственном следственном комитете Казахстана, комитете национальной безопасности, департаменте таможенного контроля по Карагандинской области, комитете транспортного контроля министерства транспорта и коммуникаций.

В структуре министерства финансов Ахметов работает с 2007 года. До назначения занимал должность председателя комитета казначейства Минфина.

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