На Старой площади установят пункты пропуска на концерт
​В Алматы усилены меры безопасности в преддверии дня столицы
Фото Жанары Каримовой

Полиция Алматы переходит на усиленный режим службы и принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности в предстоящий День столицы. В частности, увеличено количество патрулей и солдат Нацгвардии на улицах города, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.

«С целью создания комфортных, удобных и безопасных условий для граждан, полицией Алматы будут приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности. К площади «Астана» будут организованы пункты пропуска. Напомним, со 2-го июля текущего года алматинский гарнизон органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, увеличено количество патрулей, к охране правопорядка привлечены военнослужащие Национальной гвардии и общественные помощники полиции», – говорится в сообщении департамента.

6 июля в стране пройдут масштабные мероприятия в честь празднования двадцатилетия Астаны. В Алматы планируется концерт на площади «Астана» (Старая площадь). Вечер закончится праздничным салютом.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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