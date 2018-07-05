Бывшими президентами Армении заинтересовались правоохранительные органы

Бывший президент Армении Роберт Кочарян вызван специальной следственной службой «пока» как свидетель по делу об убийствах на митингах в начале 2008 года - тогда в ходе столкновений погибли 10 человек, в том числе два сотрудника полиции. Также полиция активно интересуется деятельностью семьи другого бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, сообщает BBC .

На брифинге в среду глава следственной службы Сасун Хачатрян также сообщил, что в рамках того же расследования объявлен в розыск бывший министр обороны страны Микаел Арутюнян, которого подозревают в попытке свержения государственного строя страны и неправомерном использовании армии для разгона митингов.

BBC поясняет, что расследование дела о митингах 2008 года армянские эксперты называют делом чести для нового премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он сам принимал участие в оппозиционном движении, был объявлен в розыск, а в 2010 году был осужден на семь лет по обвинению в организации беспорядков. В тюрьме Пашинян провел больше года, выйдя по амнистии в 2011 году. Премьер-министр неоднократно заявлял, что собирается поставить точку в расследовании дела о гибели людей на митингах. Предыдущие власти страны в лице Республиканской партии обвиняли в гибели людей саму оппозицию.

Полиция также активно интересуется деятельностью семьи другого бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Его младший брат Александр Саргсян был задержан и отпущен правоохранителями в конце июня, а 4 июля армянские СМИ сообщили, что в особняке Александра Сарсгяна в центре Еревана сотрудники Службы национальной безопасности Армении проводят обыск. Другой брат экс-президента, Левон Саргсян, также оказался подозреваемым в деле о коррупции. Специальная следственная служба заявила о начале следствия по делу о сокрытии доходов Левона Саргсяна и его семьи. В материалах дела фигурирует сумма почти в $7 млн. Левон Саргсян сейчас занимает пост посла Армении по особым поручениям.

Власть в Армении сменилась после многотысячных митингов по всей стране весной 2018 года. Недовольство оппозиции и населения вызвало решение Сержа Саргсяна продолжить управлять страной в ранге премьер-министра после истечения его президентского срока. Серж Саргсян подал в отставку, а новым главой правительства был избран глава оппозиционного движения Никол Пашинян.