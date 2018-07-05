​Тенге торгуется у отметки в 343 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 343,32 тенге, показав рост на 0,35 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $102,9 млн., показав рост на $82,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $77,7 за баррель. Как писал Reuters, в течение среды поддержку рынку оказывало сокращение недельных запасов сырья в США. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,5 миллиона баррелей до 416,9 миллиона против прогноза снижения на 3,5 миллиона баррелей.

Рубль, в свою очередь, демонстрировал минимальные отрицательные изменения на фоне небольшой волатильности нефти и роста валют развивающихся рынков. При этом активность участников биржи и объемы торгов были существенно ниже обычных значений из-за празднования Дня независимости в США.