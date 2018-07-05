С 15 июля авиакомпания SCAT обещает полностью стабилизировать график полетов

С 10 июня по 3 июля было отменено порядка 10% рейсов авиакомпании SCAT, задержано (более 2-х часов) и перенесено 14% рейсов. К середине июля ожидается получение двух воздушных судов, находящихся в Турции на техническом обслуживании, и полное восстановление расписания, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию.

В ведомстве напомнили, что период с 15 июня по 15 июля в расписание авиакомпании SCAT внесены изменения, связанные с операционной деятельностью перевозчика. В этот период рейсы были отменены преимущественно на тех направлениях, на которых авиакомпанией запланирована частота выполнения несколько рейсов в день (Астана – Алматы, Алматы – Астана, из Шымкента в Алматы и Астану). Вместе с тем, расписание было изменено на таких направлениях, как Астана – Шымкент, Астана – Минеральные воды, Астана – Павлодар, Алматы – Актау, Астана – Алматы, Алматы – Астана, Астана – Актау и Алматы – Шымкент. На некоторых направлениях в связи с большим пассажиропотоком авиакомпания не смогла осуществить оперативного оповещения пассажиров об изменениях, также отметили в комитете.

«По информации авиакомпании, воздушные суда авиакомпании отправляются на “тяжелые” формы планового технического обслуживания согласно графику, утвержденному в середине 2017 года. Однако, в связи с большой загруженностью самих организаций, выполняющих техническое обслуживание, работы по обслуживанию нескольких воздушных судов авиакомпании, уже отправленных для прохождения обслуживания, были начаты позднее запланированного срока. В настоящий момент два воздушных судна, которые уже должны были быть задействованы в летнем расписании, находятся в Турции на техническом обслуживании», - говорится в распространенном сообщении.

Комитетом гражданской авиации даны конкретные указания руководству авиакомпании по проведению своевременного предварительного оповещения пассажиров в случае задержки и отмены рейсов, выполнения требований прав пассажиров, широкой разъяснительной работы по оповещению причин задержек и отмен рейсов в СМИ.