Холдинг «Нур-Медиа» возглавила Ляззат Танысбай

«Уверен, что её назначение придаст импульс деятельности партийного холдинга и будет способствовать его эффективной модернизации. Мы планируем вывести работу «Нур-Медиа» на новый уровень. Уверен, что Ляззат Муратовна с этой задачей справится», - заявил Ашимбаев.

Танысбай начинала свою профессиональную карьеру на телеканале «Қазақстан», в дальнейшем работала на «Хабаре», а также занимала различные должности в пресс-службе главы государства. Работала вице-министром связи и информации до перехода на телеканал «Астана», который и продолжит руководить.

Холдинг «Нур-Медиа» был создан 25 ноября 2008 года по инициативе партии «Нур Отан». Его активами на сегодняшний день являются газеты «Литер», «Айқын» и «Түркістан», телеканал «Астана», радиостанции «NS» и «ORDA FM», корпоративная газета «Қазақстан теміржолшысы».