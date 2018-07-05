Коллективу ее представил зампредседателя «Нур Отан» Маулен Ашимбаев
Холдинг «Нур-Медиа» возглавила Ляззат Танысбай
Фото из Фейсбук-аккаунта Маулена Ашимбаева

Генеральным директором холдинга «Нур-Медиа» назначена Ляззат Танысбай, сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев.

«Уверен, что её назначение придаст импульс деятельности партийного холдинга и будет способствовать его эффективной модернизации. Мы планируем вывести работу «Нур-Медиа» на новый уровень. Уверен, что Ляззат Муратовна с этой задачей справится», - заявил Ашимбаев.

Танысбай начинала свою профессиональную карьеру на телеканале «Қазақстан», в дальнейшем работала на «Хабаре», а также занимала различные должности в пресс-службе главы государства. Работала вице-министром связи и информации до перехода на телеканал «Астана», который и продолжит руководить.

Холдинг «Нур-Медиа» был создан 25 ноября 2008 года по инициативе партии «Нур Отан». Его активами на сегодняшний день являются газеты «Литер», «Айқын» и «Түркістан», телеканал «Астана», радиостанции «NS» и «ORDA FM», корпоративная газета «Қазақстан теміржолшысы».

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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