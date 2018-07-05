9 июля в Турции отменят режим чрезвычайного положения. Он был введён после попытки государственного переворота в 2016 году, сообщает Meduza со ссылкой на агентство Anadolu .

По информации издания, режим чрезвычайного положения будет отменен в понедельник после того, как будет объявлен состав нового кабинета министров, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Он также добавил, что в пятницу, 6 июля, в Турции подпишут постановление о мерах по борьбе с терроризмом, которые будут действовать после отмены режима чрезвычайного положения. О каких именно мерах идет речь, не сообщается.

Режим чрезвычайного положения действует в Турции с июля 2016 года, когда военные предприняли попытку переворота. Он предусматривает ограничение гражданских прав и свобод. После мятежа власти Турции начали репрессии, от которых пострадали десятки тысяч людей.