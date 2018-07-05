Перед этим правительство обнародует меры по борьбе с терроризмом
В Турции отменят режим чрезвычайного положения
Фото kremlin.ru

9 июля в Турции отменят режим чрезвычайного положения. Он был введён после попытки государственного переворота в 2016 году, сообщает Meduza со ссылкой на агентство Anadolu.

По информации издания, режим чрезвычайного положения будет отменен в понедельник после того, как будет объявлен состав нового кабинета министров, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Он также добавил, что в пятницу, 6 июля, в Турции подпишут постановление о мерах по борьбе с терроризмом, которые будут действовать после отмены режима чрезвычайного положения. О каких именно мерах идет речь, не сообщается.

Режим чрезвычайного положения действует в Турции с июля 2016 года, когда военные предприняли попытку переворота. Он предусматривает ограничение гражданских прав и свобод. После мятежа власти Турции начали репрессии, от которых пострадали десятки тысяч людей.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Через 2-3 года Казахстан перестанет отправлять детей за границу на трансплантацию костного мозга – Биртанов
Новости
Досудебное расследование начато в отношении Гульжан Ергалиевой – МВД
Новости
В ДВД рассказали подробности ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова
Новости
Акимат Алматы представил план реконструкции автовокзала «Сайран»
Новости
​Президент реорганизовал министерство по делам религий и гражданского общества
Новости
В Алматы родные и друзья разыскивают продюсера фильма «Томирис»