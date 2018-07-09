​Тенге держится у отметки в 343 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $25,95 млн., показав снижение на $76,95 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:15 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $77,4 за баррель. Как писал Reuters, котировки демонстрировали разнонаправленную динамику во время вечерних торгов пятницы. Поддержку нефти продолжают оказывать прогнозы дефицита сырья. По расчётам консалтинговой компании FGE, предложение нефти и конденсата из Ирана сократится на 1,7-2 млн. баррелей в сутки из-за санкций США. Если прибавить к этому перебои с производством сырья в Венесуэле и Ливии, то резервных мощностей по добыче будет просто недостаточно, чтобы компенсировать выпадение этих объёмов нефти, пишет FGE.

В свою очередь, рубль в пятницу вечером показывал небольшой рост относительно доллара, одновременно дешевея к евро. При этом реакция на ожидавшуюся статистику об американском рынке труда оказалась незначительной, как и на обмен США и Китая импортными пошлинами.