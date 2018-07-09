Данные о выбросах были подделаны на пяти японских фабриках
Nissan призналась в фальсификации данных о выбросах выхлопных газов
Фото Kevin Bhagat

Автоконцерн Nissan Motor обнаружил фальсификацию данных об объемах выбросов выхлопных газов на пяти японских фабриках, сообщает информагентство ТАСС.

В ходе внутренней проверки специалисты обнаружили, что в соответствующей документации были подделаны данные о выбросах выхлопных газов около 900 автомобилей различных моделей, сообщил представитель компании на пресс-конференции.

В автоконцерне также заявили, что будет проведено «полное и тщательное расследование» и будут приняты «надлежащие меры» для предотвращения таких фальсификаций в будущем, сообщает BBC.

Акции компании упали на более чем 4,5% в понедельник после того, как она известила инвесторов о том, что собирается сделать заявление о подделке данных.

В прошлом году Nissan уже отзывал 1,2 млн автомобилей в Японии после того, как выяснилось, что проверку безопасности осуществляли неквалифицированные рабочие. Последовавшее за прошлогодним скандалом расследование раскрыло и фальсификации, в которых на сегодняшний день признается автоконцерн.

За месяц до заявления Nissan немецкий автопроизводитель Volkswagen также был оштрафован немецкими властями на 1 млрд за продажу автомобилей с установленным программным обеспечением, позволяющим подделывать результаты тестирования объемов выхлопов.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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