Число пострадавших от ливней в Японии превысило 140 человек

Число жертв проливных ливней и вызванных ими наводнений в Японии превысило 140 человек. Местонахождение еще более 70 человек не установлено, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга.

«К настоящему времени из-за ливней погибли 134 человека, еще 7 находятся в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи - прим. ТАСС). Кроме того, 10 человек числятся пропавшими без вести, местоположение еще 78, в первую очередь это жители префектуры Хиросима, не установлено», - сообщил Суга.

По словам генсекретаря, правительство уже выделило порядка 7,2 млрд иен ($64,8 млн) в качестве помощи для ликвидации последствий удара стихии в пострадавших районах. Он также отметил, что в работах участвуют 75 тыс. человек, включая полицейских и бойцов японских сил самообороны.

Сильные ливни обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна Прапирун. В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.