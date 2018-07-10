В результате работодатели погасили долги на сумму 500 млн. тенге
В Казахстане на предприятиях с опасными условиями труда выявлено более 27 тысяч нарушений
Фото Жанары Каримовой

Генеральная прокуратура Казахстана с начала года выявила более 27 тысяч нарушений трудового законодательства, а также норм промышленной, санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности на предприятиях с вредными и опасными условиями труда. В результате, по данным ведомства, были защищены права 45 тысяч работников предприятий, а работодатели погасили долги на сумму 500 млн. тенге, сообщает МИА «Казинформ».

В ведомстве также сообщили, что после вмешательства прокуратуры были застрахованы 4,5 тысяч работников в казахстанских филиалах «Карачаганак Петролиум оперейтинг БВ», ТОО «СБП Казмунайгаз-Бурение», ТОО «Мостостроительный отряд № 25 им. Рязанова» и других предприятиях. Кроме того, были устранены нарушения норм промышленной безопасности на рабочих местах 2,5 тысяч работников в ТОО «Востокцветмет», «Казцинк», «Жамбылские электрические сети».

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