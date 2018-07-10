В Казахстане на предприятиях с опасными условиями труда выявлено более 27 тысяч нарушений

Генеральная прокуратура Казахстана с начала года выявила более 27 тысяч нарушений трудового законодательства, а также норм промышленной, санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности на предприятиях с вредными и опасными условиями труда. В результате, по данным ведомства, были защищены права 45 тысяч работников предприятий, а работодатели погасили долги на сумму 500 млн. тенге, сообщает МИА «Казинформ».