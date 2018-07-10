Казахстан и Россия возобновят проект запуска пилотируемых кораблей нового поколения

Первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин договорились возобновить проект «Байтерек» по запуску пилотируемых транспортных кораблей нового поколения, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

«Создается рабочая группа в составе аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, Роскосмоса и представителей компании «С7 Космические транспортные системы» для выработки основных подходов сотрудничества с применением государственно-частного партнерства», — говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Во время встречи Мамин подчеркнул, что улучшение условий для развития предпринимательства, привлечение инвестиций в Байконур, а также создание новых рабочих мест являются приоритетными направлениями сотрудничества Казахстана с Россией: «Для привлечения инвестиций и создания благоприятных условии для бизнеса было предложено рассмотреть возможность создания на территории комплекса «Байконур» специальной экономической зоны. Аким области проинформировал о том, что в целях развития космического туризма в области была разработана концепция создания развлекательно-туристической зоны «Байконур».

В пресс-службе премьера также проинформировали, что по ряду вопросов подготовлены предложения, которые будут рассмотрены на шестом заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур».