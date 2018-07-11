Великобритания оштрафует Facebook

Британское управление комиссара по вопросам информации оштрафовало Facebook на 500 тыс фунтов стерлингов за скандал с компанией Cambridge Analytica. Последняя собирала личные данные о пользователях социальной сети и использовала их в политических целях, сообщает Meduza со ссылкой на The Guardian.

В соответствии с британским законом о защите данных от 1998 года, 500 тыс – максимально возможный штраф, налагаемый на Facebook. Европейский регламент по защите данных (GDPR), предусматривающий более крупные штрафы до 20 миллионов евро, вступил в силу уже после произошедшей утечки данных пользователей Facebook, поэтому социальная сеть была оштрафована по старому закону.

Английская компания Cambridge Analytica с помощью Facebook нелегально собирала данные о пользователях, чтобы использовать их в политической рекламе. Известно, что компания владела личной информацией 87 млн. пользователей социальной сети. Самыми известными результатами работы CA считаются победа Дональда Трампа на президентских выборах и состоявшийся «Brexit». В мае 2018 года компания объявила о банкротстве.