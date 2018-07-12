Досудебное расследование проводится в отношении замакима Астаны

В отношении первого заместителя акима столицы Сергея Хорошуна начато досудебное расследование после заявления бывшего руководителя строительной компании «Тамыз инвест групп», сообщил во время брифинга агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции официальный представитель ведомства Нурлан Жахин.

«В настоящее время антикоррупционной службой по городу Астана проводится досудебное расследование по заявлению Машурова о неправомерных действиях заместителя акима города Астаны Хорошуна. Из заявления следует, что Машуров, будучи руководителем строительной компании "Тамыз инвест групп", передавал Хорошуну имущество за общее покровительство», - сообщил на брифинге Жахин.

Летом 2017 года следственным департаментом министерства внутренних дел было окончено расследование уголовного дела в отношении ряда руководителей АО «Тамыз инвест групп». Материалы досудебного расследования были направлены в прокуратуру. «Тамыз инвест групп» занималась строительством жилого комплекса «Территория комфорта», который так и не был достроен и сдан дольщикам.

Сергей Хорошун занимает пост первого заместителя акима Астаны с сентября 2006 года. В его функциональные обязанности входит реализация поручений акима по вопросам развития города и застройки территорий, формирования архитектурного облика столицы, развития жилищного строительства, земельных отношений. Он также координирует деятельность предприятий и организаций строительного комплекса города Астаны.