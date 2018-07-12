В госучреждениях могут вновь разрешить пользоваться смартфонами

На брифинге в Астане ректор Академии государственного управления при президенте Казахстана Фатима Жакыпова заявила, что запрет на использование смартфонов в государственных учреждениях Казахстана может быть снят в сентябре 2018 года, сообщает Sputnik .

«Этот вопрос рассматривается уже некоторое время. По нашей информации, в сентябре госслужащим разрешат использовать смартфоны. Но точная ли это информация, мы пока не знаем. Я думаю, этот вопрос будет решен в ближайшее время», — сказала Жакыпова.

Также она отметила, что возможно ряд функций смартфонов будут блокировать. «Например, компания по производству iPhone ставит своим служащим барьеры по использованию смартфонов. В зарубежных странах, например, в Великобритании, в некоторых государственных учреждениях "глушатся" некоторые функции смартфонов», — добавила ректор.

С 24 марта 2016 года государственным служащим и их посетителям запретили пользоваться смартфонами. Данная мера была обусловлена участившимися фактами утечки служебной информации через мобильное приложение WhatsApp. Вместе с тем, в госорганах разрешается использование мобильных устройств с функциями «звонок-ответ-СМС», но не имеющих доступа к интернету, а также и фото- и видеокамер.