А на востоке республики ожидаются кратковременные дожди с грозами
На юг и запад Казахстана возвращается сильная жара
Фото Жанары Каримовой

Из-за перестройки тропосферных процессов горячие воздушные массы из Сирии и Ирака переместятся на западную и южную части страны. В этих регионах температура вновь повысится до 40…43°С, осадков не ожидается.

На восток страны же будет поступать прохладный влажный воздух из Сибири, и здесь сохранится теплая летняя погода без жары. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха останется близкой средним многолетним показателям, однако, в западных областях поднимется выше обычной на 3…7°С.

В Алматы в субботу возможна гроза, температура воздуха ночью около 19 градусов, днем - до +31. В воскресенье осадков не будет, ночью до +22, днем до +33 граудсов.

В Астане в выходные возможны кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха составит +16+18 градусов, днем воздух прогрееется до +29.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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