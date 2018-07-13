Казахстанский рынок продажи новых автомобилей вырос на 35,7% за первое полугодие

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за первое полугодие 2018 года рынок вырос на 35,7% до 27 162 проданных автомобилей. В прошлом году за этот же период казахстанцы приобрели 20 015 новых автомобилей, а по сравнению с маем текущего года продажи увеличились на 5%.

Всего в первом полугодии жители республики потратили 232 млрд тенге ($700 млн) на покупку новых автомобилей, грузовиков и автобусов.

По словам Анар Макашевой, вице-президента АКАБ, в июне рынок продемонстрировал стабильную и умеренную положительную динамику. «В целом первая половина 2018 года достаточно успешна для казахстанского автобизнеса, и у нас есть все причины предполагать, что развитие продолжится в позитивном ключе», – считает Макашева.

Первой в десятке самых продаваемых легковых автомобилей прошлого месяца идет Toyota. В июне было продано 1 437 машин этой марки. На втором месте в июне идет Lada, которая, тем не менее, занимает первое место по продажам в текущем году. На третьей позиции идут автомобили Hyundai, чьи продажи за месяц уменьшились на 12,7%, но за год выросли почти в три раза. На четвертом месте идут автомобили марки Ravon, на пятом Nissan, на шестом Renault. Седьмую позицию занимают автомобили JAC из Костаная, а в замыкающей тройке – Lexus, Volkswagen и UAZ.

Среди коммерческой техники на первом месте продукция ГАЗ. За первое полугодие было продано 1 380 автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон». На втором и на третьем месте расположились KAMAZ и Hyundai Trucks. В десятку также вошли Shacman, автобусы Daewoo, Foton, Урал, Scania, коммерческая техника Mercedes-Benz и Iveco.

Среди моделей самой популярной на казахстанском рынке остается Toyota Camry, в прошлом месяце было продано 594 седана. На втором месте в разрезе моделей - бюджетная Lada Granta, а на третьем месте впервые оказалась Lada Vesta.

За полгода выручка Toyota на казахстанском рынке составила 76,2 млрд тенге. Оборот Hyundai достиг 24,7 млрд, Lada собрала около 18,7 млрд тенге. Четвертое место по выручке занял Lexus, заработав 15,7 млрд тенге.