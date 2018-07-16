Члены оппозиционной группы «Белые каски» могут быть эвакуированы из Сирии

США, Канада, Великобритания и Франция обсуждают возможность эвакуации из Сирии членов оппозиционной организации «Белые каски», сообщает Коммерсант со ссылкой на CNN .

Обсуждение судьбы около 1 тыс добровольцев и их семей, вступивших в ряды "Белых касок", проходит на фоне возвращения Дамаском контроля над юго-западными и некоторыми другими частями страны. Для обеспечения безопасности членам организации представители западных стран предполагают эвакуацию членов «Белых касок» в Германию, Великобританию или Канаду.

CNN сообщает, что страны убедили США обсудить с Иорданией и Израилем предоставление коридора для безопасного вывода участников добровольческой организации. Телеканал также отмечает, что тема дальнейшей судьбы «Белых касок» может быть затронута на саммите президентов США и России, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

«Белые каски» – это неправительственная добровольческая организация гражданской обороны. Организация занимается спасательными и медицинскими работами. Они также занимаются видео-документированием происходящего в Сирии. Организация поддерживается Великобританией, США, Германией, Данией, Нидерландами, Японией и Катаром.