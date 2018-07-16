Власти Эквадора и Великобритании ведут переговоры о судьбе Джулиана Ассанжа

Высшие чиновники Великобритании и Эквадора обсуждают возможное выселение Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне. Ассанж проживает в посольстве уже более шести лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на газету The Times.

Газета отмечает, что в обсуждении вопроса участвует замглавы английского министерства иностранных дел Алан Дункан. Источники, близкие к Джулиану Ассанжу сообщают, что он ничего не знает о ведущихся переговорах.

Основатель Wikileaks считает, что США оказывают сильное давление на Эквадор, в том числе угрожая заблокировать его кредит от Международного валютного фонда, для того, чтобы заключить его под стражу.

Джулиан Ассанж укрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне, поскольку ему грозит арест из-за неявки в суд по делу об изнасиловании. 21 июня глава эквадорского МИДа Хосе Валенсия заявил, что Ассанж не может вечно получать убежище в посольстве его страны.

Wikileaks – международная некоммерческая организация, которая публикует «утекшие» секретные данные и документы. Сайт стал знаменит после публикации тысяч документов о военных действиях США в Афганистане и Ираке, а также файлов, относящиеся к тюрьме Гуантанамо.