Акимат Алматы потратил более 4 миллиардов тенге на выкуп земельных участков

109 земельных участков было выкуплено акиматом Алматы за более чем 4 млрд. тенге. На выкупленных участках будут построены развязки, линии BRT, пробиты новые дороги и расширены существующие, сообщает Казинформ .

«В текущем году запланировано изъятие порядка 140 земельных участков, на выкуп которых из республиканского и местного бюджетов выделено 6,1 миллиардов тенге», – сказал руководитель управления земельных отношений Алматы Алтынбек Ахметов.

Ахметов отмечает, что управлением уже выкуплено 109 земельных участков на общую сумму 4,1 млрд. тенге, в то время как оставшиеся 2 миллиарда будут освоены до конца года. Он также уточнил, что некоторые земельные участки пойдут под строительство новых развязок. Например, на пересечении проспекта Рыскулова и улицы имени Емцова или на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта.