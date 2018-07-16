Средства пошли на выкуп 109 земельных участков в связи с развитием транспортной инфраструктуры в городе
Акимат Алматы потратил более 4 миллиардов тенге на выкуп земельных участков
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

109 земельных участков было выкуплено акиматом Алматы за более чем 4 млрд. тенге. На выкупленных участках будут построены развязки, линии BRT, пробиты новые дороги и расширены существующие, сообщает Казинформ.

«В текущем году запланировано изъятие порядка 140 земельных участков, на выкуп которых из республиканского и местного бюджетов выделено 6,1 миллиардов тенге», – сказал руководитель управления земельных отношений Алматы Алтынбек Ахметов.

Ахметов отмечает, что управлением уже выкуплено 109 земельных участков на общую сумму 4,1 млрд. тенге, в то время как оставшиеся 2 миллиарда будут освоены до конца года. Он также уточнил, что некоторые земельные участки пойдут под строительство новых развязок. Например, на пересечении проспекта Рыскулова и улицы имени Емцова или на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Казахстане будут освобождены до 5000 осужденных за тяжкие преступления
Новости
​В Казахстане начнут добычу угольного метана
Новости
Презумпция виновности государства будет обозначена в законодательстве - Асанов
Новости
Казахтелеком получил разрешение на покупку 75% акций Kcell
Новости
На юг и запад Казахстана возвращается сильная жара
Новости
Дожди сменят жару на западе и севере Казахстана