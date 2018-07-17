С начала купального сезона в водоёмах Алматы утонуло два человека

С начала купального сезона в Алматы, в непредусмотренных для этого местах утонуло 2 человека. Один из них ребёнок. Спасатели ДЧС города совместно с местной полицией начали рейд по водоемам и рекам города. За купание в непредусмотренных местах они привлекли к административной ответственности 6 человек, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

На озерах «Аэропортовское» и «Сайран» организовано круглосуточное дежурство спасателей. Они спасли жизни 6 человек.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы рекомендует соблюдать правила безопасности на воде: купаться только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба. Не умея плавать, не заходить в воду выше пояса, не пользоваться для плавания кругами, надувными матрацами. Во время купания не терять друг друга из виду, не заплывать далеко от берега за буи и знаки ограждения. Не подплывать к близко идущим катерам, лодкам. Не прыгать в воду с лодок, мостов и причалов. Не купаться слишком долго, так как возможно переохлаждение и усталость. Не купаться в ночное время и в нетрезвом состоянии.