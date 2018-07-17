​Назарбаев провёл совещание по развитию Павлодарской области

Во вторник началась рабочая повездка президента Нурсултана Назарбаева в Павлодарскую область. Он посетил предприятия GiessenHaus, Казэнергокабель и Павлодарский нефтехимический завод, а также провёл совещание о социально-экономическом развитии области, сообщает пресс-служба Акорды.

Во время совещания президент указал на необходимость стимулировать выпуск некоторых стройматериалов, а также поручил внедрить в производство зеленые технологии, показанных во время выставки «ЭКСПО-2017». Вместе с этим он поручил продолжить развитие малого и среднего бизнеса и приграничной торговли с областями России.

«Сегодня я ознакомился с деятельностью компаний по производству алюминиевой, кабельной продукции и других предприятий. Нам нужно подумать над производством стройматериалов, оконных рам, посуды, фольги из алюминия. Именно сюда необходимо вкладывать инвестиции и прилагать», - заявил Назарбаев.

Аким Павлодарской области Болат Бакауов рассказал, что по итогам 2017 года валовой продукт региона вырос на 3,6% и впервые превысил 2 трлн тенге. За первую половину этого года объем промышленного производства увеличился на 4.6%. «Выполняется ваше поручение по цифровизации промышленных процессов на предприятиях области. На технологическое перевооружение направлено более 200 миллиардов тенге», - доложил Назарбаеву

В совещании принимали участие руководитель администрации президента Джаксыбеков, первый заместитель премьер-министра Мамин, министр энергетики Бозумбаев, представители государственных органов, руководители крупных производственных предприятий, включая председателя совета директоров ERG Александра Машкевича и председателя совета директоров Проммашкомплект Даулета Сыздыкова.