Евросоюз предъявил Google штраф в €4,3 млрд

Еврокомиссия объявила о взыскании рекордного штрафа в €4,3 млрд с Google за противозаконные методы ограничения производителей телефонов с операционной системой Android и операторов мобильных сетей, сообщает Reuters .

Как пишет Коммерсант, корпорация признана виновной по трем пунктам. Гугл обвиняется в использовании незаконных методов, чтобы заставить производителей телефонов с системой Android предустанавливать сервисы и приложения Google – такие, как поисковик и браузер Chrome, в качестве условия доступа к магазину приложений Google Play.

Корпорация также обвиняется в даче взяток мобильным операторам для того, чтобы они предустанавливали только поисковик Google, и не устанавливали поисковики конкурентов. Третьим пунктом обвинения стало прописанное в контрактах между Google и производителями гаджетов условие о том, что производители не могут использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

Еврокомиссия обязала Google прекратить противозаконные действия в течение 90 дней. Иначе корпорацию ждут дополнительные штрафы в размере до 5% ежедневного оборота материнской компании Alphabet.

В прошлом году корпорация была оштрафована европейским регулятором на $2,4 млрд за то, что в результатах поисковой системы предоставляла преимущество своему продукту Google Shopping в ущерб другим агрегаторам товаров.