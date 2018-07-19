Бизнесмен Кайрат Жамалиев вышел на свободу

Столичному бизнесмену Кайрату Жамалиеву, обвинённому в избиении Алиби Жумагулова в 2015 году, заменили неотбытую часть наказания штрафом. Оставшийся срок составлял 3 года и 10 месяцев, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Кокшетауского городского суда.

По данным агентства, сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы предоставили на осужденного положительные характеристики: Жамалиев имеет четыре награды, две грамоты, участвует в культурно-массовых мероприятиях, порицаний и замечаний у него было. Потерпевшая сторона также претензий не имела, вред был возмещен, и сторона также просила смягчить меру наказания осужденному. В прокуратуре ходатайство поддержали.

Суд, не видя основания для отказа, ссылаясь на статью 73 часть 3 Уголовного кодекса, в мае 2018 года вынес решение удовлетворить обращение. В итоге оставшуюся часть наказания Жамалиеву заменили уплатой штрафа в размере более 800 тыс. тенге. Постановление вступило в законную силу.

В августе 2015 года суд Астаны приговорил Кайрата Жамалиева к 13 годам лишения свободы из-за совокупности уголовных правонарушений в отношении Алиби Жумагулова. Информация о жестоком избиении 24-летнего Алиби появилась в социальных сетях в апреле 2015 года. Дело получило широкий общественный резонанс. В июне 2017 года срок наказания для Жамалиева снизили до 7 лет. Старший помощник Генерального прокурора Думан Кожахметов заявил, что это связано с переквалификацией дела с вымогательства в особо крупном размере на вымогательства в крупном размере.