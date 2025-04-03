Досаев обещает довести освещенность Алматы до конца года на 100%

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района в четверг заявил, что поручение президента – довести до конца года освещенность Алматы на 100% - будет выполнено.

Аким отметил, что сегодня в Ауэзовском районе изношены 63% электрических сетей, вследствие чего регулярно происходят аварийные отключения. В прошлом году провели реконструкцию 23 км электрических сетей, отремонтировали 29 трансформаторных и 5 распределительных подстанций, а в это году запланирована реконструкция 36,3 км электросетей, ремонт 49 трансформаторных подстанций.

«Для улучшения наружного освещения в 2024 году восстановлены 42,3 км кабельных линий, установлены 152 новые опоры освещения и заменены более 3 800 светильников. В этом году планируется восстановление еще 52 км кабельных линий, установка 487 новых опор освещения, замена более 2,5 тыс. светильников», - добавил Досаев.

Кроме этого, аким сообщил, что до сентября будут освещены 81 неосвещенная в 2024 году улица, заключение ПСД уже получено. Работы начнутся в апреле.

«Хочу особо отметить. По поручению главы государства мы в прошлом году мы уровень освещенности города довели до 85%, до конца этого года мы доведем до 100%. И вот отдельное поручение (президента – В.) во время моей встречи (в конца марта – В.) было уделено именно качественного наружного освещения. Поэтому мы постараемся работы ускорить», - сказал Досаев.

По его словам, эту работу «уже разделили на два этапа», и к началу третьего квартала аким города обещает постараться «существенно ситуацию изменить».

31 марта сообщалось, что в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед ним ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов. Чуть ранее, 28 марта, президент принял в Акорде Досаева и поручил ему до конца года обеспечить 100%-ную освещенность города.

Отметим, что еще в 2022 году Токаев говорил, что из-за некачественного освещения или его отсутствия в общественных местах в Алматы совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. Он поручал акимату до 2025 года обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением.

В декабре прошлого года в акимате на запрос «Власти» сообщали, что в Алматы все районы охвачены наружным освещением на 85%, достичь 100% освещенности города планируется к концу 2025 года.