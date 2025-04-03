Расследование уголовного дела в отношении Перизат Кайрат завершено

Расследование уголовного дела в отношении руководителя общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат завершено, сообщил в четверг в кулуарах сената журналистам заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

«Действительно, я могу подтвердить вам то, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат заверешно. В настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса», - сообщил Елемесов.

Он также добавил, что в период расследования уголовного дела были разные суммы ущерба, однако следствие остановилось на сумме в 3,5 млрд тенге.

«Про факты легализации денег, добытых преступным путем я ранее также говорил, касательно легализации денег, добытых преступным путем, Перизат Кайрат вкладывала деньги на покупку цветочного магазина Rebel Flowers. Таким образом, позиционировала себя обществу, что она является бизнес-леди и зарабатывает деньги в бизнес-пространстве», - добавил зампред агентства.

Отвечая на вопрос, что будет с ее имуществом, он отметил, что это решит суд. Он предположил, что оно может пойти на возмещение ущерба потерпевшим либо конфисковано в доход государства.

Позднее Елемесов уточнил, что расследование завершено по трем эпизодам: сбор денег на строительство нового реабилитационного центра, сбор для пострадавших в Палестине и на ликвидацию последствий паводков. Эти эпизоды расследовались по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

«Также есть два факта по легализации средств, добытых преступным путем, которые она скрыла, интегрировав в активы», - добавил он.

Точное количество потерпевших зампред агентства назвать не смог, лишь отметил, что «их очень много». Но есть потерпевшие, которые вносили крупные суммы, в их интересах выступает прокуратура.

Что же касается матери Перизат Кайрат, то ее привлекают к ответственности по статьям 190 и 218 УК РК. В отношении нее избрана мера пресечения – домашний арест.

«Данные уголовные дела находятся на стадии ознакомления», - заключил Елемесов.

Ранее сообщалось, что Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины и 22 млн тенге при сборе денег на строительство реабилитационного центра общественного объединения «Батыр» в Акмолинской области. По версии обвинения, на эти деньги она купила элитную недвижимость в Астане, люксовые автомобили, дорогостоящую технику, одежду, обувь, сумки и брендовые ювелирные изделия.

12 марта Специализированный межрайонный экономический суд Астаны принял решение ликвидировать общественное объединение Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Как сообщили в суде, экспертиза показала, что подписи от имени 9 из 10 учредителей в учредительных документах поставлены Перизат Кайрат.

Отметим, что помимо самой Перизат Кайрат, у фонда было еще девять учредителей, и многие из них связаны с партией Amanat, как, к примеру, Сергей Матюшенко – руководитель районного филиала партии в Астане. Еще один из учредителей, Арсланбек Магзум, – депутат городского маслихата Астаны от партии Amanat, другой, Дамир Хисматуллин, судя по соцсетям и сообщениям СМИ, сотрудник районного акимата Астаны.