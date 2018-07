Связанные с Дональдом Трампом политические организации стали крупнейшими покупателями политической рекламы социальной сети Facebook, сообщает Коммерсант со ссылкой на The New York Times.

Исследование Университета Нью-Йорка позволило ученым сделать вывод о том, что с начала мая The Trump Make America Great Again Committee (комитет «Сделаем Америку великой снова») и Donald J. Trump For President («Дональда Трампа в президенты») суммарно потратили $274 тыс. Пользователям Facebook показали объявления этих двух организаций 38 млн раз.

При этом среди ведущих 449 покупателей рекламы «правые» - 124 организации, 210 - «левые», и 115 - политически нейтральные, также отмечает газета.