На них будут вестись ремонтные работы и укладка асфальта
В Алматы перекроют участки улиц Жарокова и Абая
Фото Жанары Каримовой

В Алматы на 10 дней перекроют движение по улице Жарокова от улицы Дунаевского до проспекта аль-Фараби. Ночью 21 и 22 июля движение также будет перекрыто на участке проспекта Абая, сообщает пресс-служба акимата.

«В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова от улицы Дунаевского до проспекта аль-Фараби движение на данном участке будет перекрыто с 21 июля по 31 июля текущего года. Так же в связи с ремонтными работами по проспекту Абая в ночь с 20 на 21 июля будет перекрыто движение на участке с восточной стороны Назарбаева и ночью с 21 на 22 июля с западной стороны проспекта Назарбаева», - говорится в распространенном сообщении.

В этом году в Алматы запланирован ремонт 157 улиц протяженностью 155 км, а также демонтаж трамвайных путей на улицах Макатаева, Байтурсынова и Жарокова с их последующим благоустройством. Во время реконструкции будут обновлены и модернизированы ряд главных проспектов и улиц города, в том числе Абая, Абылай-хана, Достык, Назарбаева и других.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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