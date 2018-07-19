В Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии фигуриста
У Дениса Тена ножевое ранение бедра и наружное кровотечение
Instagram Дениса Тена

Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщило о состоянии известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, на которого ранее произошло нападение.

«Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение», – сообщили в Минздраве.

25-летний Денис Тен был доставлен в центральную городскую клинеческую больницу в крайне тяжелом состоянии. Фигурист сейчас находится в реанимации. Сообщается, что к оперативному лечению пациента подключены все ведущие специалисты.

Нападение на известного фигуриста произошло 19 июля, в обеденное время на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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