У Дениса Тена ножевое ранение бедра и наружное кровотечение

Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщило о состоянии известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, на которого ранее произошло нападение.

«Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение», – сообщили в Минздраве.

25-летний Денис Тен был доставлен в центральную городскую клинеческую больницу в крайне тяжелом состоянии. Фигурист сейчас находится в реанимации. Сообщается, что к оперативному лечению пациента подключены все ведущие специалисты.

Нападение на известного фигуриста произошло 19 июля, в обеденное время на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.