Мэр Бишкека задержан по подозрению в причастности к трем уголовным делам

По данным комитета, Ибраимов неоднократно вызывался следствием для проведения следственных действий с его участием, однако злостно игнорировал данные вызовы, высказывая угрозы и готовность оказать вооруженное сопротивление в случае попытки задержания.

ГКНБ Кыргызстана расследуются ряд уголовных дел, в ходе следствия по которым получены достоверные сведения о причастности Ибраимова к противоправным деяниям.

«В частности, по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 171 части 4 п. п.1,2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть по факту присвоения и растраты имущества ОАО “ТНК Дастан” путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Расследованием было установлено, что за заключение крупного контракта на поставку в ОАО “ТНК Дастан” изделий оборонного назначения Ибраимов, будучи председателем правления ОАО “ТНК Дастан” получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере $270 тыс», - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, расследуется уголовное дело, возбужденное по факту реализации 100% пакета акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег», в результате чего интересам ОАО «ТНК Дастан» был причинен ущерб в размере более 152 млн. сомов.

«Также по уголовному делу, возбужденному по фактам коррупции, при выделении земельных участков в г.Бишкек установлено, что А.Ибраимов, будучи мэром г.Бишкек, в целях получения материальной выгоды для себя и других лиц, организовал коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков. В частности, в 2017 году, по прямому указанию А.Ибраимова был проведен конкурс, в результате чего на подставных лиц были оформлены 2 земельных участка площадью более 5 га, в южной части города Бишкек. При этом выделенные участки впоследствии были перепроданы третьим лицам, по более высокой цене», - также сообщили в комитете.