Мир за ночь. 19-20 июля 2018 года

В ООН отклонена инициатива США о запрете поставок нефти в КНДР; с редства массовой информации сообщили о предложении Владимира Путина провести референдум на Донбассе; глава Facebook заявил о доказательствах вмешательства России в выборы США ; Павел Дуров попал в список самых влиятельных людей по версии журнала Fortune.

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью американскому телеканалу CNBC, что готов стать худшим врагом президента Владимира Путина, если он не сможет поладить с ним, передает ТАСС.

«Я подходил к России жестче, чем любой другой президент США в течение долгих лет. Возможно, даже жестче, чем когда-либо», – отметил Трамп. «Вспомните санкции, которые я вводил (в отношении России), вспомните (российских) дипломатов, которых я выслал, вспомните все, что я делал. Столько не делал еще никто», – продолжал президент США. «Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его (Путина) худшим врагом», – заключил Трамп.

Дональд Трамп также раскритиковал действия руководства Германии за закупку газа у России и строительство трубопровода «Северный поток – 2». «Взять хотя бы то, что у меня была серьезная стычка с Германией по поводу того, что они получают от России природный газ, получают энергоносители и платят ей миллиарды долларов. Мы защищаем их от России, а они платят России миллиарды долларов. Как это может быть? Вы что, считаете это (такая позиция президента США) позитивно по отношению к России?» – пояснил президент.

Россия и Китай не поддержали американский запрос, направленный в совет безопасности ООН на запрет поставок в КНДР продуктов нефтепереработки, об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на дипломатического источника.

«Предложение о запрете поставок продуктов нефтепереработки было внесено в комитет №1718 американской стороной 12 июля. Россия и Китай запросили больше времени на рассмотрение данного документа, а также запросили США предоставить убедительные доказательства, что лимит поставок исчерпан»,— заявил источник.

Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда России при ООН, написал в Twitter, что Москва внимательно изучает инициативу США. «Россия ищет дополнительную информацию по каждому отдельному случаю "незаконной" передачи нефти в КНДР, о которой говорят США. Мы также ищем разъяснение методологии, используемой при расчете "незаконно" экспортируемой нефти»,— говорилось в сообщении. Предположительно в начале мая с борта южнокорейского танкера была незаконно перекачена нефть на судно КНДР. Расследование данного инцидента занимаются зафиксировавшая нарушения Япония и соответствующие органы ООН. При подтверждении информации этот случай станет первым с сентября прошлого года, когда совет безопасности ООН ужесточило санкции в отношении к КНДР.

На встрече с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля президент России Владимир Путин предложил провести на Донбассе референдум для разрешения конфликта на востоке Украины, со ссылкой на Bloomberg сообщают Ведомости.

Путин предложил провести референдум о статусе Донбасса под эгидой международных наблюдателей, рассказали собеседники агентства. Позже Трамп написал о «большом успехе», достигнутом на саммите. Украина значилась в числе обсуждавшихся на российско-американской встрече тем. Предложение российского президента не было озвучено во время пресс-конференции Путина и Трампа, предположительно глава США попросил время обдумать предложение и не объявлять об этом публично. На данный момент официальные лица США никак не прокомментировали данные сообщения.

Беспорядочная стрельба во время учений, инициированных российскими военными 102 базы, дислоцированной в областном центре Гюмри, вызвала панику в селе Пани́к Ширакской области Армении, сообщает русская служба BBC.

В социальных сетях были распространены видеозаписи, на которых видно, как из проезжающих по селу военных грузовиков ведется беспорядочная стрельба из автоматического оружия, а также слышны взрывы. Предположительно данный инцидент произошел 17 июля. По сообщениям очевидцев, местные жители не могли понять, что происходит и были в ужасе. В свою очередь военные заявили, что отрабатывали сценарий учений, а стрельба велась холостыми патронами. Селян не удовлетворил ответ военных и они решили заблокировать колонну и требовали объяснений до приезда местных правоохранительных органов.

В среду министр обороны Армении Давид Тоноян принял временно поверенного России в Армении Андрея Иванова, военного и военно-воздушного атташе России в Армении генерал-майора Евгения Булавицина и командира дислоцированной в Гюмри российской военной базы Владимира Елканова. На встрече командир базы отметил, что все учения были согласованы с армянской стороной. Тем не менее, российская сторона принесла официальные извинения и заявила, что «впоследствии будет более последовательной при планировании и информировании о мероприятиях за пределами территории базы».

Глава и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания владеет доказательствами того, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на материал издания Recode.

«Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пытались повлиять на выборы», — сказал Цукерберг. Еще в 2015 году специалисты Facebook обнаружили первые попытки вмешательства со стороны, связанной с российской разведкой, хакерской группы Fancy Bears, которая взламывала аккаунты пользователей социальной сети. В 2016 году они также наблюдали похожую активность. В обоих случаях социальная сеть направляла всю доступную информацию спецслужбам США.

Кроме того, глава Facebook добавил, что была еще одна организация, повлиявшая на выборы, которую специалисты компании не могли сразу распознать. «Это Агентство интернет-исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в соцсети и с их помощью распространяло ложную информацию среди пользователей», — заявил Цукерберг. Ранее американские власти выдвинули обвинения против 12 россиян в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования о предположительном вмешательстве России в выборы США.

Основателя мессенджера Telegram и социальной сети Вконтакте Павла Дурова внесли в список самых влиятельных людей младше 40 лет по версии американского делового журнала Fortune, сообщает The Bell. Дуров занял 25 место в списке.

«Его называют «российским Марком Цукербергом», но пора отбросить этот эпитет и признать собственные достижения Дурова», — призывает Fortune. Среди заслуг Дурова журнал отмечает создание «клона Facebook» — соцсети «Вконтакте», а также мессенджера Telegram. Издание отмечает, что после того, как в 2014 «близкие к Кремлю фигуры» отняли у Дурова второй по популярности сайт в рунете – Вконтакте, он сосредоточил свои усилия на развитии Telegram. С момента своего основания 5 лет назад мессенджеру удалось привлечь более 200 млн активных пользователей.

Первую позицию в рейтинге занял основатель Facebook – Марк Цукерберг, а вторая позиция досталась основателям популярного на западе сервиса по заказу такси Lyft.