Дождливую погоду обещают на выходных синоптики

Из-за высотного циклона на востоке и северо-востоке Казахстана ожидаются понижение температуры, сильный ветер, дожди, возможен град. Во всех остальных областях кроме западных также предполагаются сильные дожди с усилением ветра до 15 – 23 м/с. На юге и на западе ожидается ослабление жары.

В Алматы в выходные осадков не ожидается. Температура воздуха составит ноью +20+22 градуса, днем до +34.

В Астане в субботу возможен дождь, ночью до 18 тепла, днем - до +29 градусов. В воскресенье будет значительно прохладнее: ночью всего +11+13 градусов, днем до +18+20.