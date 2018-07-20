Температура понизится во всех регионах страны
Дождливую погоду обещают на выходных синоптики
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Казгидромет представил прогнози погоды на выходные.

Из-за высотного циклона на востоке и северо-востоке Казахстана ожидаются понижение температуры, сильный ветер, дожди, возможен град. Во всех остальных областях кроме западных также предполагаются сильные дожди с усилением ветра до 15 – 23 м/с. На юге и на западе ожидается ослабление жары.

В Алматы в выходные осадков не ожидается. Температура воздуха составит ноью +20+22 градуса, днем до +34.

В Астане в субботу возможен дождь, ночью до 18 тепла, днем - до +29 градусов. В воскресенье будет значительно прохладнее: ночью всего +11+13 градусов, днем до +18+20.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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