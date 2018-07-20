Президент поручил генпрокурору и главе МВД взять дело об убийстве Дениса Тена на особый контроль

Президент Казахстана дал поручения силовикам и своей администрации в связи с расследованием убийства фигуриста Дениса Тена.

«Глава государства поручил генеральному прокурору К.Кожамжарову и министру внутренних дел К.Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта Дениса Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование. Руководству Администрации Президента было поручено держать ход расследования на постоянном контроле», - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента в пятницу.

Накануне поздно вечером Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Дениса Тена.

Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен накануне днем в Алматы при попытке помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Денис Тен был одним из самых известных спортсменов Казахстана. Он бронзовый призер Олимпиады в Сочи, обладатель серебряной медали чемпионата мира - 2013, чемпион Азиатских игр, Универсиады, многократный чемпион Казахстана.