Незадолго до смерти Денис Тен поставил программу российскому фигуристу Сергею Воронову

«Господи, за что?! Я всегда буду помнить тебя! Спасибо, Господи, что ты нашёл время поставить мне программу», — написал Воронов в Instagram.

25-летний фигурист Денис Тен был убит 19 июля в центре Алматы людьми, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. Его гибель вызвала огромный отклик во всем мире.

Сергею Воронову в октябре исполнится 31 год, в прошлом году он победил на одном из этапов Гран-при — Гран-при NHK Trophy, был серебряным призером чемпионата Европы в 2014 году, на протяжении нескольких лет Воронов и Тен являлись соперниками на льду.