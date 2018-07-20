Начальник ДВД Алматы сообщил о задержании второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена

Начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев сообщил о задержании второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена. Арман Кудайбергенов, 23-летний уроженец Кызылординской области, был задержан в районе Аксай-2, сообщил чиновник на брифинге в пятницу вечером.

«Им оказался 23-летний уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман», - заявил Кудебаев. «Сегодня мы его задержали в Аксай-2, возле школы 42 в ходе проведённых широкомасштабных операций по его задержанию».. Ранее задержанный Нуралы Киясов, по замечанию начальника ДВД, дал показание на него.

«Ножевое ранение совершил последний задержанный. Он - Кудайбергенов Арман - признаётся, что нанёс два ножевых ранения. Сейчас мы это следственными действиями закрепляем. Также на него даёт показания второй [подозреваемый]», - пояснил Кудебаев.

На вопрос о том, по чьим наводкам следственные органы нашли подозреваемого, начальник ДВД ответил, что у них «есть свои методы оперативно-розыскной работы, мы о них рассказывать не можем».

Вместе с этим он подтвердил, что ранее Кудайбергенов и Киясов были судимы. «Они за кражу были судимы. Один - житель Кызылординской области, как вы знаете, другой - Жамылской области. Как вы знаете, город Алматы является экономическим мегаполисом и сюда не только хорошие люди приезжают, но и преступники».

В настоящее время, по словам Кудебаева, в рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз:

«Уголовное дело, как вы знаете, находится на контроле министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и, я думаю, мы сегодня задержали второго преступника, теперь быстро пройдём ряд следственных мероприятий и в дальнейшем дело уже направим в суд».

В пятницу утром Департамент внутренних дел города Алматы распространил ориентировку на второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена. В розыске, по данным ведомства, находился 24-летний Арман Кудайбергенов, уроженец Кызылординской области. «Рост 165-170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки», - указывалась его характеристика в документе. ​

Вместе с этим полиция сообщала о задержании другого подозреваемого в убийстве - Киясов Нуралы, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. «В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в ИВС. Установлена личность второго подозреваемого, активно ведется его розыск», - заявлял в связи с этим прокурор Алматы Берик Жуйректаев.

Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен накануне днем в Алматы при попытке помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов он скончался в больнице.