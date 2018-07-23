​Тенге торгуется по 345,8 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 345,77 тенге, показав снижение на 0,74 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $86,45 млн., показав рост на $1,25 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:20 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $72,98 за баррель. Как писал Reuters, в пятницу котировки оставались в положительной зоне, но завершили третью неделю подряд снижением на фоне опасений о грядущем избытке предложения и замедлении спроса на сырьё из-за неутихающего торгового конфликта США и Китая, а также возвращения в работу ранее простаивающих производственных мощностей.

Рубль показывал положительную динамику в пятницу на фоне роста большинства валют против доллара США, пострадавшего от ряда заявлений Дональда Трампа. Однако ежедневные покупки валюты российским Центробанком для Минфина и несколько других факторов сдерживали потенциал валюты.