Пешеходной станет часть проспекта Абилкаир хана
В центре Актобе появится пешеходная зона
Фото Жанары Каримовой

Как сообщили в акимате Актюбинской области, проект предусматривает реконструкцию и благоустройство части проспекта Абилкаир хана от проспекта Молдагуловой до акимата области с продолжением на бульваре Абая. На проспекте установят скамейки, сухие фонтаны, фонари и авторские архитектурные формы, детские игровые и спортивные площадки, а также зеленые насаждения.

Аким города Актобе Ильяс Испанов сообщил, что с владельцами зданий, прилегающих к территории, на которой планируется пешеходная зона, уже проводится разъяснительная работа по социальной значимости реализации проекта.

«В перспективе благоустроенная пешеходная зона станет комфортным местом отдыха жителей и гостей города», - отметил аким области Бердыбек Сапарбаев.

Проект будет реализовываться с учетом опыта городов Астаны и Алматы.

Ранее по поручению главы региона была создана рабочая группа по разработке концепции «Город для людей», одним из направлений которой является «Город без заборов».

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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