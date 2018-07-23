В центре Актобе появится пешеходная зона

Как сообщили в акимате Актюбинской области,
проект предусматривает реконструкцию и благоустройство части проспекта Абилкаир
хана от проспекта Молдагуловой до акимата области с продолжением на бульваре
Абая. На проспекте установят скамейки, сухие фонтаны, фонари и авторские
архитектурные формы, детские игровые и спортивные площадки, а также зеленые
насаждения.
Аким города Актобе Ильяс Испанов сообщил, что с владельцами зданий, прилегающих к территории, на которой планируется пешеходная зона, уже проводится разъяснительная работа по социальной значимости реализации проекта.
«В перспективе благоустроенная пешеходная зона станет комфортным местом отдыха жителей и гостей города», - отметил аким области Бердыбек Сапарбаев.
Проект будет реализовываться с учетом опыта городов Астаны и Алматы.
Ранее по поручению главы региона была создана рабочая группа по разработке концепции «Город для людей», одним из направлений которой является «Город без заборов».
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