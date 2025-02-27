Реконструкция участка Терренкура завершится в апреле – Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района рассказал о работе по развитию общественных пространств. В частности, о реконструкции участка Терренкура, которая завершится уже весной.

«Для создания комфортных условий для отдыха и досуга жителей района в апреле завершится проект по модернизации 3,4 га территории Терренкура на 1,5 млрд тенге. Проект включает благоустройство пруда, создание рекреационных зон, детских и спортивных площадок», - сказал Досаев.

Напомним, реконструкция участка вокруг водоема парковой зоны Терренкура, параллельно улице Таттимбета и проспекту Достык, общей площадью 3,4 га, началась летом прошлого года.

Здесь будет расположена зона отдыха, прогулочная тропа вдоль пруда и пешеходный мост. Также будет установлена сцена для выступлений у воды, а напротив – амфитеатр под открытым небом.

Кроме этого, реконструируют и ротонду на Терренкуре. Будут установлены детские и спортивные площадки, опоры освещения, скамейки и урны, озеленен участок площадью 19,6 тыс. кв. м с внедрением системы автополива, уложена тротуарная плитку на 2,8 тыс. кв. м.

Все работы акимат обещал завершить до конца года.

Тропа здоровья на Терренкуре была построена в 1974 году. Территория находилась в частной собственности, поэтому ремонт здесь не проводился более 20 лет. В 2023 году участок был возвращен в коммунальную собственность.