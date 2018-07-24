Подозреваемые в убийстве Дениса Тена выдали полиции вероятное орудие преступления

Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, дали признательные показания и выдали правоохранителям предполагаемое орудие убийства. Вместе с этим Киясов взял вину за нанесение ножевых ранений спортсмену на себя, ранее в своих показаниях он говорил, что их произвёл Кудайбергенова, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

«Подозреваемые Киясов и Кудайбергенов дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства. В частности, подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела», - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тен. Однако ранее начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев заявлял, что их производил Кудайбергенов, что подтверждал Киясов в своих показаниях.

«Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых», - также сказано в пресс-релизе.

Досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч.2 (Убийство) Уголовного кодекса, следственным управлением ДВД продолжается. По делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистическая экспертиза орудия преступления, медико-биологическая экспертиза и др.

19 июля на 26-м году жизни скончался казахстанский фигурист Денис Тен. После обеда с друзьями он направился к автомобилю, припаркованному на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Возле него спортсмен столкнулся с двумя грабителями, которые пытались снять с его машины боковые зеркала. В попытке предотвратить кражу, Тену нанесли ножевое ранение, которое стало причиной невосполнимой потери крови.