Ранее его запуск был отложен из-за судебных тяжб исполнителей
Мусоросортировочный комплекс Алматы должен начать работу 1 сентября
Фото Айсулу Тойшибековой

Новый мусоросортировочный комплекс будет запущен в Алматы лишь в начале осени. Из-за судебных тяжб потенциальных исполнителей конкурс госзакупок пришлось проводить дважды, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на главу управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асета Масабаев.

«На текущий момент строительство отстает от календарного графика, так как администратором был допущен срыв ранее запланированного срока ввода в эксплуатацию инженерных сетей по обязательству ГЧП, в связи с тем, что конкурс госзакупок проводился дважды, из-за судебных тяжб потенциальных исполнителей. В этой связи запуск мусоросортировочного комплекса запланирован на 1 сентября текущего года», - цитирует агентство Масабаева.

Он пояснил, что в рамках проекта планируется внедрение раздельного сбора отходов, а также поэтапное внедрение переработки вторичных ресурсов. Комплекс строится в Алатауском районе.

Договор государственно-частного партнерства по реализации проекта внедрения комплекса системы управления твердо-бытовыми отходами Алматы со строительством мусоросортировочного комплекса был заключен в декабре 2017 года.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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