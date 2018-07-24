В МВД сообщили, что начали проверку по этому факту
​Полицейских, отпустивших Кудайбергенова в Астане, могут уволить
Фото с сайта ic24.kz

Министерство внутренних дел начало служебное расследование в отношении сотрудников РОВД, которые отпустили Армана Кудайбергенова, предполагаемого убийцу фигуриста Дениса Тена. Во время пресс-конференции в Астане замминистра Рашид Жакупов заявил, что если в их действиях найдутся нарушения, к полицейским будут применены меры, вплоть до увольнения.

«Он (Кудайбергенов - V) был задержан 11-го июля в Астане. В соответствии с законом об ускоренной процедуре, в качестве меры пресечения избирается обязательная явка. При ускоренном досудебном расследовании мера пресечения не избирается. Хочу подчеркнуть, что обязательная явка не предполагает ограничение передвижения того или иного гражданина, а возлагает на его обязанность явиться по вызову в правоохранительные органы», - заявил Жакупов.

По его словам, так как была применена «норма по ускоренности досудебного расследования, в данном случае, это позволило ему покинуть Астану и до поступления этого дела в суд, совершить особо тяжкое преступление». Вместе с тем, подчеркнул замминистра, в отношении сотрудников Алматинского РОВД начато служебное расследовании для выяснения причин, возможного нарушения действующего законодательства. «В случае установления, к ним будет применены меры, вплоть до увольнения», - пообещал замминистра.

Он также объяснил, что в соответствии с уголовным кодексом при задержании того или иного лица и потерпевшего, орган досудебного расследования обязан разъяснить ему право на примирение: «Это требование закона. Как потерпевшему, так и подозреваемому, мы обязаны объявить о том, что он имеет право примириться с потерпевшим или подозреваемым. Смотря кому разъясняется это право. И в том числе, в порядке медиации. Что касается заявления потерпевшего по Алматы о том, что непосредственно ему звонил дознаватель и говорил можно ли дать его телефон подозреваемому для того, чтобы он с вами переговорил, я думаю, что сегодня мы закончим служебную проверку в отношении нашего дознавателя. И если этот факт будет подтвержден, он будет однозначно уволен из органов внутренних дел».

19 июля на 26-м году жизни скончался казахстанский фигурист Денис Тен. После обеда с друзьями он направился к автомобилю, припаркованному на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Возле него спортсмен столкнулся с двумя грабителями, которые пытались снять с его машины боковые зеркала. В попытке предотвратить кражу, Тену нанесли ножевое ранение, которое стало причиной невосполнимой потери крови.

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