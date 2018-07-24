Замминистра МВД: «Касымов лично ответит на ваши вопросы после возвращения»

Заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов считает, что его шеф – глава МВД Калмуханбет Касымов – после возвращения из командировки встретится с журналистами и общественностью, чтобы ответить на все их вопросы. Он также прокомментировал заявления общественности, касающиеся отставки Касымова и руководства ДВД Алматы.

«Я думаю, что вы, наверное, не сильно расстроены тем, что я вышел, а не министр внутренних дел», - обратился Жакупов к журналистам и, получив отрицательный ответ удивился: «Да? Я объясню. Что касается вопроса отставки министра, я надеюсь, вы все понимаете, что это не в компетенции министерства внутренних дел. Я думаю, поэтому на этот вопрос у меня более детального вам ответа нет. Что касается того, почему наш министр не вышел на пресс-конференцию, только по одной простой причине - он просто находится в служебной командировке. Я думаю, что министр внутренних дел по возвращении из командировки, тоже встретится с вами со всеми, и с общественностью и лично объяснит и действия министерства внутренних дел, и ответит на ваши вопросы с точки зрения министра», - подчеркнул он.

Что касается вопроса ответственности начальника ДВД Алматы, то, по его словам, министерством внутренних дел проводится служебная проверка по деятельности департамента и «вопрос об ответственности руководства ДВД Алматы на уровне министерства внутренних дел (будет решен - V) по окончанию этой проверки».