Первый мурал появится на пересечении улиц Жарокова и Тимирязева
В Алматы в третий раз пройдет фестиваль по росписи фасадов
Фото предоставлено организаторами

В Алматы в третий раз пройдёт Международный фестиваль по монументальному искусству «MURAL FEST». В 2018 году в нём примут участие художники из шести стран, сообщает организационный комитет общественного фонда «Дети Рисуют Мир».

В 2016 году в фестивале принимали участие художники из Казахстана, Киргизии, Украины и России. В 2017 году к ним присоединялся мастер из Великобритании.

В 2018 году первым к работе приступил художник из Украины – Андрей Кравченко. Украинец распишет фасад по картине казахстанского художника Владимира Гвоздева, более известного под псевдонимом Шеге. Работа называется «Песня». Сам Гвоздев с воодушевлением воспринял предложение о переносе его работы на фасад. Мурал расположится на пересечении улиц Жарокова и Тимирязева и будет виден практически со всех сторон.

Мурал представляет собой продукт стрит-арта, крупное изображение, нанесенное на архитектурное сооружение или любое другое стационарное основание.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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