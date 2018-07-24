В Нацбюро по противодействию коррупции запустили оптимизацию

В правоохранительном блоке агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, к которому относится деятельность Национального бюро, запущен процесс оптимизации. Её первой задачей станет сокращение «излишних» управленческих должностей, сообщил глава агентства Алик Шпекбаев на своей странице в Facebook.

«Первым шагом стал анализ деятельности структурных подразделений и штатной потребности с целью сокращения излишних управленческих должностей. Оптимизация произойдет преимущественно за счет имеющихся вакансий, временного моратория на назначения, реструктуризации, упразднения большинства межрегиональных управлений и реинжиниринга бизнес-процессов», - сообщил Шпекбаев.

Кроме этого, он отметил, что в ходе оптимизации в практику будут внедрены электронные уголовные дела, будут использоваться современные подходы к принятию решений (evidence based decision-making).

«За счет сокращения расходов на содержание аппарата повысится заработная плата и усилится эффективность нашей деятельности», - уверен Шпекбаев.