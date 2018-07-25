​Домой к шефу бюро Vласти в Астане пришли полицейские

В среду домой к шефу бюро интернет-журнала Vласть Тамары Вааль в Астане пришли полицейские. Изначально они подозревали её супруга Георгия Копылова в краже автомобильного аккумулятора, однако в позже представленной ими повестке говорилось об угоне автомобиля.

«Только что пришли домой с Сарыаркинского РОВД. Старший лейтенант Нурсултан Базгу заявил, что мой муж подозревается в совершении уголовного правонарушения. Якобы муж вчера с какой-то машины снял аккумулятор. Сначала требовал проехать в отделение, потом начал задавать вопрос с формулировкой : «Зачем снял аккумулятор?» Они развернулись, ушли, сказав, что сейчас заберут нашу машину. Стоят на улице», - написала Вааль на своей странице в Facebook.

Её просьбу представиться сотрудники правоохранительных органов неоднократно отклоняли, но позже один из трёх сотрудников представился как старший лейтенант полиции Сарыаркинсого РОВД Азамат Алипбаев. На вопрос о том, в чём заключается суть повестки Алипбаев ответил: «В том, что ваш супруг подозревается в краже автомашины. И всё. Вчера была совершена кража автомашины».

По телефону Вааль объяснила, что упомянутый автомобиль они приобрели в салоне по государственной программе льготного автокредитования: «Окончательно документы мы подписали и перечислили деньги в понедельник, забрать автомобиль мы должны были вчера, но не успели из-за конференции по поводу убийства Дениса Тена. Поэтому поехали забирать его из салона сейчас».

Когда они собирались ехать, приехали трое полицейских. «Мужчина, который хватал Егора за руку, отказался представляться. Они (сотрудники полиции - V) говорили, что вызовут патруль и заберут нас. Потом вручили повестку, в которой говорится, что до трёх (Георгию - V) нужно явиться в отделение на Кумисбекова 7/1 для участия в допросе в качестве свидетеля по уголовному делу. Сейчас мы ищем адвоката, который смог бы поехать с Егором».